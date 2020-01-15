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Официально. Ярославский хочет купить банк Пинчука

Официально. Ярославский хочет купить банк Пинчука
15.01.2020, 12:27

По словам замглавы Нацбанка, Ярославский предоставил письмо о намерениях приобрести банк Виктора Пинчука

Бизнесмен Александр Ярославский подал в Национальный банк Украины письмо о намерениях купить банк Кредит Днепр в начале декабря. Об этом в интервью Financial Club рассказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

При этом она уточнила, что документы на согласование существенного участия в банке Нацбанк пока не получал.

По словам Рожковой, пока что сложно оценить сделку, поскольку неизвестны ключевые условия, в том числе размер приобретенного пакета. "Многое также будет зависеть от планов господина Ярославского по развитию банка. Эти и другие вещи мы будем обсуждать с Александром после получения полного пакета", - добавила Рожкова.

Подробнее читайте: Продам банк с доплатой. Пинчук и Ярославский торгуются за Кредит Днепр

По данным НБУ на 1 октября 2019, Кредит Днепр занимал пятое место по активам среди банков с украинским капиталом. Уставный капитал банка - 2,7 млрд грн. 10 месяцев 2019 года Кредит Днепр закончил с прибылью в 78,2 млн грн. Убыток по итогам 2018 составил 231,2 млн грн.
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Кредит Днепр виктор пинчук александр ярославский
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