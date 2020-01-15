Официально. Ярославский хочет купить банк Пинчука

Бизнесмен Александр Ярославский подал в Национальный банк Украины письмо о намерениях купить банк Кредит Днепр в начале декабря. Об этом в интервью Financial Club рассказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.
При этом она уточнила, что документы на согласование существенного участия в банке Нацбанк пока не получал.
По словам Рожковой, пока что сложно оценить сделку, поскольку неизвестны ключевые условия, в том числе размер приобретенного пакета. "Многое также будет зависеть от планов господина Ярославского по развитию банка. Эти и другие вещи мы будем обсуждать с Александром после получения полного пакета", - добавила Рожкова.
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