Ярославский: Сделка по покупке банка у Пинчука почти завершена

Сделка по покупке владельцем группы DCH Александром Ярославским банка Кредит Днепр у олигарха Виктора Пинчука находится на стадии завершения. Об этом Ярославский сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет НВ Бизенс.

"Идет due giligence, идет процесс. Я думаю, где-то на стадии завершения", - сказал он.

Бизнесмен говорит, что купит банк, "если не будет никаких новых моментов".

По его словам, сделка может быть закрыта примерно через месяц или даже быстрее.

Об интересе Ярославского к банку Кредит Днепр стало известно в декабре прошлого года. В январе 2020-го замглавы Нацбака Катерина Рожкова сообщила, что Ярославский в декабре 2019-го прислал НБУ письмо о намерениях купить банк. При этом регулятор документов на согласование не получал.

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