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Ярославский: Сделка по покупке банка у Пинчука почти завершена

Ярославский: Сделка по покупке банка у Пинчука почти завершена
23.01.2020, 12:03

Сделка по покупке Ярославским банка Кредит Днепр может быть закрыта через месяц или ранее, заявил бизнесмен

Сделка по покупке владельцем группы DCH Александром Ярославским банка Кредит Днепр у олигарха Виктора Пинчука находится на стадии завершения. Об этом Ярославский сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет НВ Бизенс.

"Идет due giligence, идет процесс. Я думаю, где-то на стадии завершения", - сказал он.

Бизнесмен говорит, что купит банк, "если не будет никаких новых моментов".

По его словам, сделка может быть закрыта примерно через месяц или даже быстрее.

Подробнее читайте: Продам банк с доплатой. Пинчук и Ярославский торгуются за Кредит Днепр

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Кредит Днепр виктор пинчук александр ярославский
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