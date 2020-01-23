Ярославский: Сделка по покупке банка у Пинчука почти завершена

Сделка по покупке владельцем группы DCH Александром Ярославским банка Кредит Днепр у олигарха Виктора Пинчука находится на стадии завершения. Об этом Ярославский сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет НВ Бизенс.
"Идет due giligence, идет процесс. Я думаю, где-то на стадии завершения", - сказал он.
Бизнесмен говорит, что купит банк, "если не будет никаких новых моментов".
По его словам, сделка может быть закрыта примерно через месяц или даже быстрее.
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