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НБУ утвердил покупку Ярославским банка Кредит-Днипро Пинчука

31.07.2020, 13:51
НБУ утвердил покупку Ярославским банка Кредит-Днипро Пинчука - Фото
Ярославский. Фото - пресс-служба DCH

Национальный банк Украины утвердил покупку бизнесменом Александром Ярославским банка Кредит-Днипро. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка принял 30 июля 2020 года.

"Заявитель обязался предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения достаточного финансового состояния", - говорится в тексте решения.

Прежним владельцем 100% статутного капитала банка Кредит-Днипро был Виктор Пинчук.

По результатам первого полугодия 2020 года убыток банка составил 148,5 млн грн.

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Роман Брыль
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