НБУ утвердил покупку Ярославским банка Кредит-Днипро Пинчука
31.07.2020, 13:51
Ярославский. Фото - пресс-служба DCH
Национальный банк Украины утвердил покупку бизнесменом Александром Ярославским банка Кредит-Днипро. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Соответствующее решение комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка принял 30 июля 2020 года.
"Заявитель обязался предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения достаточного финансового состояния", - говорится в тексте решения.
Прежним владельцем 100% статутного капитала банка Кредит-Днипро был Виктор Пинчук.
По результатам первого полугодия 2020 года убыток банка составил 148,5 млн грн.
- Об интересе Ярославского к банку Кредит-Днипро стало известно в декабре прошлого года. В январе 2020-го замглавы Нацбака Катерина Рожкова сообщила, что Ярославский в декабре прислал НБУ письмо о намерениях купить банк. При этом регулятор документов на согласование не получал.
- В апреле АМКУ разрешил Ярославскому приобрести свыше 50% акций банка Кредит-Днипро .
- 12 мая Ярославский заявил о покупке 100% акций Кредит-Днипро.
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