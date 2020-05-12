Ярославский объявил о покупке 100% акций банка Пинчука

Владелец группы DCH Александр Ярославский покупает банк Кредит-Днепр, принадлежащий олигарху Виктору Пинчуку. Об этом свидетельствует сообщение на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я, Ярославский … не имею и не владею ни одной акцией данного общества и намерен приобрести акции в количестве 3 586 561 499 простых акций, что составляет 100% от уставного капитала данного общества и номинальная стоимость которых составляет 3 586 561 499 гривень (номинальная стоимость одной акции - одна гривна ноль копеек)", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что владельцем этого пакета акций является Brancroft Enterprises Limited, а конечным бенефициаром - Пинчук.

После приобретения акций, Ярославский будет единственным владельцем и распорядителем банка.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Подробнее читайте: Продам банк с доплатой. Пинчук и Ярославский торгуются за Кредит Днепр