Банк Земельный капитал признан неплатежеспособным

Национальный банк Украины признал неплатежеспособным банк Земельный капитал. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Он признан неплатежеспособным, поскольку банк не выполнил своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостатка средств.

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1 июля правление Нацбанка решило отнести Земельный банк к категории проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности.

С того момента состояние и показатели банка ухудшились, объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня, что привело к невыполнению платежей клиентов. Владелец банка не предоставил ему финансовой поддержки. Доля финучреждения составляла 0,04%, что никак не влияет на стабильность банковского сектора Украины.

Сообщается, что вкладчики, размер вкладов которых не превышает 200 000 грн — суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физически лиц, получат свои средства в полном объеме — это около 70% вкладчиков банка. Клиенты с большими объемами вкладов получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует ФГВФЛ. В общем возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2021 составляет 435, 8 млн грн (92% от общей суммы вкладов физлиц).

"Отнесение банка к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который на сегодня является устойчивым", — заверили в Нацбанке.

Как отмечается на сайте банка, по состоянию на 1 января 2021 года, владельцем существенного участия в размере 94,42% акций банка был Виктор Тополов.

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Наталия Софиенко

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