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28.05.2019, 11:43

Банкам-банкротам вернули почти 1 млрд грн

Банкам-банкротам вернули почти 1 млрд грн

По данным ФГВФЛ, в апреле поступления в ликвидируемые банки составили 951,7 млн грн

За апрель 2019 года на счета ликвидируемых банков поступило 951,7 млн грн, из них 851,8 млн грн - от продажи активов этих банков. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

По данным Фонда, по объемам поступлений от реализации активов в апреле лидировали:

Как отмечают в ФГВФЛ, в общей сумме поступлений по итогам апреля 2019 года 90,1 млн грн - средства от погашения кредитов; 9,8 млн грн - от аренды имущества. От погашения ценных бумаг в отчетный период средства не поступали.

Всего за январь-апрель 2019 года на счета ликвидируемых банков поступило почти 3,3 млрд грн, в т.ч. от реализации активов - 2,9 млрд грн, погашения кредитов – 305,7 млн грн, погашения ценных бумаг - 15,2 млн грн, аренды имущества - 45 млн грн.

Ранее сообщалось, что банки-банкроты возобновили практику прямых продаж имущества: оргтехнику, банковские сейфы, банкоматы и мебель продают на "живых" аукционах.

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Теги: фгвфл, банки-банкроты
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