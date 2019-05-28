Банкам-банкротам вернули почти 1 млрд грн

За апрель 2019 года на счета ликвидируемых банков поступило 951,7 млн грн, из них 851,8 млн грн - от продажи активов этих банков. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

По данным Фонда, по объемам поступлений от реализации активов в апреле лидировали:

Как отмечают в ФГВФЛ, в общей сумме поступлений по итогам апреля 2019 года 90,1 млн грн - средства от погашения кредитов; 9,8 млн грн - от аренды имущества. От погашения ценных бумаг в отчетный период средства не поступали.

Всего за январь-апрель 2019 года на счета ликвидируемых банков поступило почти 3,3 млрд грн, в т.ч. от реализации активов - 2,9 млрд грн, погашения кредитов – 305,7 млн грн, погашения ценных бумаг - 15,2 млн грн, аренды имущества - 45 млн грн.

Ранее сообщалось, что банки-банкроты возобновили практику прямых продаж имущества: оргтехнику, банковские сейфы, банкоматы и мебель продают на "живых" аукционах.