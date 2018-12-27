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27.12.2018, 18:46

Банкам-банкротам возвратили свыше 8 млрд грн

Банкам-банкротам возвратили свыше 8 млрд грн

Большая часть средств поступила от реализации активов

В ноябре на счета ликвидируемых банков поступило 506,6 млн грн: из них 399,8 млн грн - от продажи их активов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

Как отмечают в Фонде, по объемам поступлений от реализации активов в ноябре лидировали: Дельта Банк - поступило 111,8 млн грн, Банк Форум - 72,7 млн грн, Банк Надра - 67,1 млн грн, Артем-Банк - 38,2 млн грн, Родовид Банк - 34,7 млн грн, Банк Финансы и Кредит - 27,6 млн грн.

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Наибольшие объемы поступлений от погашения кредитов в ноябре получили: Дельта Банк - 18,1 млн грн, банк Надра - 11,7 млн грн, Брокбизнесбанк - 10,2 млн грн, Платинум Банк - 10,1 млн грн.

За 11 месяцев этого года поступления в ликвидируемые банки составили 8 млрд 58,1 млн грн: 6 млрд 153,2 млн грн получено от продажи активов; 1 млрд 345,3 млн грн - от погашения кредитов; 464,5 млн грн - от погашения ценных бумаг; 95,1 млн грн - от аренды.

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Напомним, в середине декабря Фонд гарантирования продал активы ликвидируемых банков, стоимостью 6 млрд грн, которые находятся в залоге у Нацбанка. Залоговое имущество было продано при содействии американского советника по продаже активов - компании First Financial Network.

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Теги: активы, банки-банкроты
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