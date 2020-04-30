Банкам презентовали онлайн-платформу для потребителей финуслуг ЛIГА.Monеy

30 апреля Независимая ассоциация банков Украины, «Ligamedia» и Проект USAID «Трансформация финансового сектора» провели для банковского сообщества видеоконференцию-презентацию информационной платформы для потребителей финансовых услуг ЛІГА.Money.

"НАБУ поддерживает этот проект, поскольку банки заинтересованы в финансово образованных клиентах, которые, обращаясь в банк за услугой, четко понимают детали правоотношений. Прозрачное кредитования - это то направление, за которое НАБУ борется уже много лет, поэтому мы рассматриваем ЛІГА.Money как дополнительный инструмент, которым сможет воспользоваться каждый заемщик для сравнения кредитных предложений банков, расчета реальной процентной ставки и т.д. ", - отметила Елена Коробкова, исполнительный директор НАБУ.

Руководитель Проекта USAID «Трансформация финансового сектора» Роберт Бонд поблагодарил банки-партнеры за советы при создании платформы ЛІГА.Money и их вклад в разработку методологии сравнения кредитов. «Цель ЛІГА.Money - способствовать продвижению потребительского кредитования в Украине, что позволит увеличить конкуренцию в банковском секторе и трансформировать культуру заимствования. Ответственное кредитование - как со стороны банков, так и со стороны потребителей - может помочь банковскому рынку расти», - отметил Роберт Бонд.

12 банков Украины уже подтвердили свою заинтересованность в ЛІГА.Money. Представители банковского сообщества смогли ознакомиться со структурой платформы, осмотреть прототип сайта, увидеть, как функционирует инструмент сравнения и какие функции имеет кабинет банка.

На ЛІГА.Money сравниваются кредиты по реальной годовой процентной ставке, которая учитывает все расходы в соответствии с требованиями законодательства и НБУ. Это позволит потребителям сделать разумный выбор кредита, а банкам улучшить свои кредитные портфели. Платформа также способствует повышению уровня финансовой грамотности украинцев благодаря ее образовательному контенту о личных финансах.

А для банков - это хороший способ найти своего клиента и получать информацию о предложениях конкурентов, дополнительно рекламировать собственные продукты.

Платформа будет способствовать развитию банковского рынка, усиливать конкуренцию между банками и улучшит сервис для клиентов. К партнерству на платформе ЛІГА.Money приглашается каждый банк, открытый к потребителю.

В конце октября ИА ЛигаБизнесИнформ взяло на себя обязанность разработать IT-решения для активного продвижения услуги сравнения в Интернете и обеспечить функционирование ЛІГА.Money на ежедневной основе.

США предоставят Украине дополнительную помощь в размере $ 9,1 для противодействия пандемии COVID19. Средства выделят через Агентство США по международному развитию (USAID).

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) получила грант от Проекта USAID «Трансформация финансового сектора» размером $41 000 на проведение масштабного независимого исследования рынков кредитования населения и малого и среднего бизнеса.