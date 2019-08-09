Банки готовы работать на рынке земли - НБУ

Украинские банки готовы к работе в условиях запуска рынка сельскохозяйственных земель, сообщил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб в интервью Financial Observer.

"Земля - это актив. Банковская система готова работать с землей. Для банков эта реформа будет положительным шагом, ведь это означает появление дополнительного актива, который можно использовать в качестве залога по кредиту", - сказал он.

Сологуб отметил, что проведение земельной реформы является одним из ключевых требований Всемирного банка, в то же время Международный валютный фонд (МВФ) не требует, чтобы рынок земли запустили "немедленно".

По его словам, земельной реформы не будет в требованиях о получении транша от МВФ в рамках новой программы.