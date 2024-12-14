Банки ОАЭ начали массово блокировать и задерживать платежи российским компаниям

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Банки Объединенных Арабских Эмиратов резко ужесточили проверки платежей российских компаний после новой волны американских санкций, коснувшихся 50 банков, в том числе государственного Газпромбанка. Об этом пишут росСМИ.

Ситуация с платежами через ОАЭ, где открыли дочерние структуры более 1600 российских компаний, резко ухудшилась в ноябре, рассказали представители бизнеса и юристы.

В среднем срок проведения платежа через банки Дубая увеличился с 1-3 дней в начале года до двух недель, а в некоторых случаях — до 30 дней. В ряде компаний деньги зависают и возвращаются назад, а иногда теряются по дороге. Есть случаи, когда средства были списаны со счетов в ОАЭ в конце ноября 2024 года и до сих пор не поступили ни на счета в российских банках, ни обратно на счета в банках.

"На значительное ухудшение ситуации жалуются большинство компаний, работающих через ОАЭ", – говорит генеральный директор транспортной компании Logita Trade Татьяна Алексеева. Новые санкции заставили банки пересматривать схемы взаимодействия и усиливать проверку платежей, особенно через корреспондентские счета.

Некоторые кредитные учреждения ОАЭ прекратили проводить транзакции. Банки опасаются вторичных санкций.