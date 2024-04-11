Банки Украины снизили ставки по кредитам и депозитам для населения

Кредит (Фото - Depositphotos)

В марте банки снизили ставки по кредитам и депозитам для населения. Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2024 года в национальной валюте составили 34,5% годовых. Ставки упали на 0,1 п.п.

Ставки по новым кредитам населения в иностранной валюте выросли с 3% до 4,9% годовых. Кредитный портфель банков для населения вырос на 2,1% до 236 млрд гривень.

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Ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились с 11,4% до 11,3% годовых. Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.

Депозитный портфель банков для населения вырос на 1,3% до 1,079 трлн гривень и превысил уровень начала года (1,078 трлн гривень).