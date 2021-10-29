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Банки в Украине заработали 50 млрд грн с начала года. И это лучший результат за 10 лет

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 17:58
Банки в Украине заработали 50 млрд грн с начала года. И это лучший результат за 10 лет - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Платежеспособные банки, работающие на территории Украины, заработали за январь-сентябрь 2021 года 51,4 млрд грн – это максимум за 10 лет, сообщила пресс-служба Национального банка.

В прошлом году прибыль за девять месяцев составила 37,6 млрд грн. В этом году она выросла до 51,4 млрд грн, или на 37%.

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Рентабельность капитала сектора возросла до 32% по сравнению с 24% годом ранее. В значительной степени этому способствовало сокращение отчислений в резервы. Так, за девять месяцев они снизились в общей сложности более чем на 60% в годовом измерении, по кредитам – вполовину, и вернулись к докризисному уровню.

Регулятор отмечает, что банки существенно увеличили чистые процентные и комиссионные доходы (+35% и +28% соответственно) в годовом исчислении благодаря низкой стоимости ресурсов, активизации кредитования и росту объемов безналичных операций.

Операционные доходы с запасом покрывают операционные расходы и отчисления в резервы под кредитные опасности.

На 1 октября 2021 года из 71 платежеспособных банков 64 финучреждения были прибыльными и получили чистую прибыль 51,7 млрд грн. Это перекрыло убытки 7 банков на общую сумму 0,3 млрд грн.

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Наталия Софиенко
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НБУ банки в Украине
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