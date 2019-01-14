Банки вышли на докризисный уровень по кредитованию

Кредитный портфель банков в национальной валюте за год вырос на 8,1% до 616 млрд грн, сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным НБУ, портфель гривневых кредитов населению за год вырос на 31,4% до 135,4 млрд грн., превысив объем портфеля в докризисный период. Рост обусловлен активным развитием банками потребительского кредитования, пояснили в Нацбанке. Однако в декабре 2018 – го портфель гривневых кредитов остался почти на уровне предыдущего месяца (ноября), добавил регулятор.

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Портфель гривневых кредитов бизнеса за прошлый год увеличился на 2,7% до 478,5 млр грн, хотя в декабре он уменьшился на 1,5%.

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Также в 2018 году выросли остатки по кредитам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 6,7% до $14,4 млрд (в декабре снизились на 4,4%).

Ранее Совет финансовой стабильности разработал рекомендации для госбанков, согласно которым они должны каждые полгода отчитываться о реструктуризации крупных проблемных кредитов. Документ не является обязательным, но его могут использовать и коммерческие банки.

По данным НБУ, объем неработающих кредитов в Ощадбанке, Укрэксиме и Укргазбанке на конец ноября 2018 года составлял 194 млрд грн.