Банкир, который нанес ущерб НБУ на 33 млн грн, избежал уголовной ответственности

Приморский районный суд Одессы освободил от уголовной ответственности бывшего исполняющего обязанности председателя правления банка Порто-Франко Андрея Панченко, обвинявшегося в нанесении ущерба НБУ на 33 млн грн. Об этом сообщается в судебном реестре.

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В 2014 году Национальный банк выдал банку стабилизационный кредит на 57,5 млн грн, обеспечением по которому были имущественные права по ряду кредитных договоров.

После того как банк перестал обслуживать кредит, НБУ запретил ему передавать любое имущество и активы без согласования, но в Порто-Франко этот запрет проигнорировали.

Обвиняемый банкир по требованию владельца банка выдал доверенность его представителю на продажу находившихся в залоге имущественных прав Нацбанка, чем нанес ущерб государству на сумму 33,2 млн грн.

Панченко инкриминировали ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса (служебная халатность), но в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности в августе 2022 года дело пришлось закрыть, а банкира – освободить от уголовной ответственности.

Остальные фигуранты этой схемы проходят в рамках другого уголовного производства.

НБУ отнес банк Порто-Франко в категорию неплатежеспособных в сентябре 2014 года, а в январе 2015-го отправил его на ликвидацию.

По данным НБУ, на 1 апреля 2014 года самым крупным акционером банка Порто-Франко был Мирослав Школенко.

Андрій Водяний

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