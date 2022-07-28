Банкиры прогнозируют повышение депозитных ставок

Банки ожидают умеренный рост депозитов населения и корпораций, в то же время рассчитывают на дальнейшее снижение объемов оптового фондирования. Об этом свидетельствуют результаты опроса Нацбанка о банковском фондировании.

Во ІІ квартале 2022 года объемы депозитов, по оценкам банков, увеличились. Их стоимость выросла из-за удорожания корпоративных и оптовых привлечений. В дальнейшем снижалась доля обязательств в иностранной валюте и сократилась общая срочность депозитов.

Объем капитала за последние 12 месяцев увеличился, в то же время более 60% банков ожидают уменьшения объема капитала в последующие 12 месяцев.

"Банки в целом положительно оценили динамику фондирования в апреле — июне 2022 года: о росте объемов средств корпораций сообщили 72% респондентов, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего квартала", — рассказывают в НБУ.

Объемы средств домохозяйств увеличились в основном у крупных банков. В то же время сократились объемы оптового фондирования, к которому относится рефинансирование НБУ. В ІІІ квартале финучреждения не прогнозируют существенных изменений объемов привлечений.

В ближайшие три месяца банки прогнозируют существенный рост стоимости привлечений от корпораций и домохозяйств, цена оптового фондирования будет расти более умеренно.

За последний год капитал вырос в большинстве банков. 63% финучреждений прогнозируют уменьшение объема капитала в ближайшие 12 месяцев, преимущественно вследствие ожидаемых убытков и негативных изменений в экономике.

В I квартале таких было 81%, так что ожидания банков относительно изменения капитала стали несколько оптимистичнее. Банки отметили, что стоимость капитала в среднем несколько увеличилась и ожидают удорожания капитала в дальнейшем.

С начала года количество структурных подразделений банков сократилось на 696 отделений или на 10,4%, свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Наталия Софиенко

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