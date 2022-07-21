UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

С начала года банки закрыли каждое десятое отделение: у кого осталось больше всего

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 10:32
С начала года банки закрыли каждое десятое отделение: у кого осталось больше всего - Фото
Национальный банк Украины (Фото - EPA)

С начала года количество структурных подразделений банков сократилось на 696 отделений, или на 10,4 %, свидетельствуют данные Национального банка.

По состоянию на 1 июля 2022 года в Украине насчитывалось 5989 действующих структурных подразделений банков.

Больше всего отделений осталось у государственного ПриватБанка — 1452. Впервые в истории банк занял первое место, хотя и сократил 45 отделений.

На втором месте Ощадбанк — осталось 1305 отделений, с начала года закрыли 297 отделений.

Далее с большим отрывом следует банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк (415), государственный Укргазбанк (261). Замыкает пятерку частный ПУМБ (253).

Количество банков сократилось с начала года на три (СбербанкПроминвестбанк и Мегабанк).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПриватБанк Сбербанк Райффайзен Банк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 