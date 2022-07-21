С начала года банки закрыли каждое десятое отделение: у кого осталось больше всего

С начала года количество структурных подразделений банков сократилось на 696 отделений, или на 10,4 %, свидетельствуют данные Национального банка.

По состоянию на 1 июля 2022 года в Украине насчитывалось 5989 действующих структурных подразделений банков.

Больше всего отделений осталось у государственного ПриватБанка — 1452. Впервые в истории банк занял первое место, хотя и сократил 45 отделений.

На втором месте Ощадбанк — осталось 1305 отделений, с начала года закрыли 297 отделений.

Далее с большим отрывом следует банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк (415), государственный Укргазбанк (261). Замыкает пятерку частный ПУМБ (253).

Количество банков сократилось с начала года на три (Сбербанк, Проминвестбанк и Мегабанк).

Мегабанк не заинтересовал ни одного инвестора, теперь его ликвидируют.

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Наталия Софиенко

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