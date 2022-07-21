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Мегабанк не заинтересовал ни одного инвестора

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 08:22
Мегабанк не заинтересовал ни одного инвестора - Фото
Мегабанк (Фото – пресс-служба банка)

Во время открытого конкурса по выводу с рынка АО "Мегабанк" отличным от ликвидации банка способом, не поступило ни одного конкурсного предложения от потенциальных инвесторов. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Фонд дважды продлевал срок для подачи документов заинтересованными лицами, и два претендента получили допуск к открытому конкурсу, однако ни один из них так и не подал конкурсных предложений.

Конкурс признали несостоявшимся.

"При таких обстоятельствах ликвидация банка является единственным возможным способом вывода и будет начата Фондом после принятия соответствующего решения НБУ", – говорится в сообщении.

В Фонде утверждают, что все вкладчики Мегабанка получат 100% суммы своих вкладов, включая проценты, начисленные по состоянию на 3 июня.

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Мегабанк работал на финансовом рынке Украины около 32 лет. По данным банка, на 1 января он обслуживал 728 319 клиентов, на территории Украины работало 154 отделения. Активы банка на эту дату составили 9,956 млрд грн. По данным НБУ, доля финучреждения – 0,46% от чистых активов платежеспособных банков.

Крупнейший акционер Мегабанка – Виктор Субботин (60,74%), гендиректор предприятия "Украинские энергетические машины" (ранее – Турбоатом). Долями банка владеют также Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), краматорский бизнесмен и экс-регионал Максим Ефимов (9,82%), супруга главного акционера Елена Субботина (7,8%), Международная финансовая компания (4,53%).

Вкладчики банка получат возмещение от Фонда гарантирования вкладов физических лиц в полном размере, благодаря принятому Верховной Радой закону.

Наталия Софиенко
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