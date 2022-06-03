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НБУ закрыл Мегабанк

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03.06.2022, 10:46
НБУ закрыл Мегабанк - Фото
Фото: пресс-служба Мегабанка

Национальный банк признал Мегабанк неплатежеспособным из-за систематического кредитования связанных лиц и значительного объема непрофильных активов на балансе. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Проблемы в деятельности банка не были вызваны введением военного положения, отмечает НБУ. Мегабанк признали проблемным еще 3 февраля в связи с существенными нарушениями нормативно-правовых актов НБУ относительно оценки кредитного риска и невыполнением плана докапитализации по результатам стресс-теста 2021 года.

"Акционеры АО "Мегабанк" не предоставили финансовую поддержку банку для своевременного и в полном объеме выполнения обязательств перед клиентами банка и проведения клиентских платежей, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы, которые продолжали поступать в Национальный банк Украины после отнесения банка к категории проблемных", – говорится в заявлении НБУ.

Поэтому 2 июня правление НБУ решило отнести банк в категорию неплатежеспособных.

Мегабанк работал на финансовом рынке Украины около 32 лет. По данным банка, на 1 января он обслуживал 728 319 клиентов, на территории Украины работало 154 отделения. Активы банка на эту дату составили 9,956 млрд грн. По данным НБУ, доля финучреждения – 0,46% от чистых активов платежеспособных банков.

Крупнейшими акционерами Мегабанка были Виктор Субботин (60,74%), Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), Максим Ефимов (9,82%).

Вкладчики банка получат возмещение от Фонда гарантирования вкладов физических лиц в полном размере. Общая сумма гарантированных выплат на 21 мая 2022 года – 4418,6 млн грн.

Учредитель Мегабанка Виктор Субботин считает, что НБУ намеренно довел банк до неплатежеспособности. Мегабанк якобы стал единственным банком Украины, которому после 24 февраля было отказано в рефинансировании.

"Это первый случай отнесения банка к категории неплатежеспособных во время войны, поэтому он заслуживает особого внимания всех органов власти", — подчеркнул Субботин.

Он обратился к Верховной Раде с просьбой требовать отчета правления НБУ и принять изменения в "антиколомойский" закон, запрещающий возвращать банки на рынок, даже если решение НБУ отменено в суде.

  • В августе 2021 года НБУ признал неплатежеспособным банк Земельный капитал бывшего министра угольной промышленности Виктора Тополова и отозвал банковскую лицензию ПАО "Расчетный центр", которое добровольно отказалось от нее.
  • В конце 2020 года НБУ закрыл Мисто Банк, принадлежавший бывшему народному депутату от Партии регионов Ивану Фурсину.
Андрей Водяный
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НБУ банки банкротство Мегабанк Виктор Субботин
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