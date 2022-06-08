Фонду гарантирования удалось взять Мегабанк под контроль, несмотря на сопротивление

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) заявил, что ему удалось установить контроль над неплатежеспособным Мегабанком, несмотря на сопротивление со стороны руководителей банка. Об этом идет речь на сайте Фонда.

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"После обнародования информации о сопротивлении руководителей банка нам удалось установить контроль над банком: Фонд получил доступ в отделения, электронные системы банка и заменил собой все руководящие органы", — рассказала директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.

Читайте также НБУ выводит с рынка "Мегабанк". Его владелец и менеджмент сопротивляются По ее словам, работники банка проявили ответственную позицию, выполнив свой долг по передаче фонду контроля. "В настоящее время проводятся все необходимые действия для обеспечения сохранности активов и документации, формирования реестра вкладчиков для организации выплат, подготовки оптимального плана урегулирования. В частности, Фонд объявил о поиске инвесторов, которые смогут взять на себя обязательства банка и профессионально управлять его активами", — рассказала Рекрут. Выплаты вкладчикам банка пока еще не начались. Сумма средств, которые могут быть возмещены фондом вкладчикам Мегабанка, составляет 4,1 млрд грн. Мегабанк работал на финансовом рынке Украины около 32 лет. По данным банка, на 1 января он обслуживал 728 319 клиентов, на территории Украины работало 154 отделения. Активы банка на эту дату составили 9,956 млрд грн. По данным НБУ, доля финучреждения – 0,46% от чистых активов платежеспособных банков. Крупнейший акционер Мегабанка – Виктор Субботин (60,74%), гендиректор предприятия "Украинские энергетические машины" (ранее – Турбоатом). Долями банка владеют также Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), краматорский бизнесмен и экс-регионал Максим Ефимов (9,82%), супруга главного акционера Елена Субботина (7,8%), Международная финансовая компания (4,53%). Вкладчики банка получат возмещение от Фонда гарантирования вкладов физических лиц в полном размере, благодаря принятому Верховной Радой закону. Национальный банк закрыл Мегабанк 2 июня из-за неплатежеспособности.

Следующим шагом должно было стать введение временной администрации Фонда гарантирования вкладов в банк. Однако руководство решило саботировать этот процесс, запретив работникам банка контактировать с представителями Фонда. Главный акционер банка обвинил НБУ в умышленном доведении банка до банкротства.

Андрей Водяный

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