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08.01.2019, 09:38

Банкоматы и онлайн-банкинг – это не инновации, – глава ОТП Банка

Банкоматы и онлайн-банкинг – это не инновации, – глава ОТП Банка

Последний технологический прорыв в банковском секторе – появление платежных карт полвека назад

Несмотря на внешнюю прогрессивность, в банковском секторе уже в течение 60 лет не происходит глобальных инноваций. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал председатель поавления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач.

«Последняя такая инновация произошла, когда появились платежные карты, - считает банкир.–  Все остальное – от банкоматов до онлайн-банкинга – это скорее упрощение доступа к банковским услугам, но не инновации в классическом понимании этого слова».

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Основной ориентир современных банков в развитии технологий – максимально упрощать те сервисы, которыми клиенты пользуются наиболее часто, добавил Хак-Ковач. «Условная цель – сделать любую операцию доступной в один клик», - заключил он.

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Теги: инновации, финтех
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