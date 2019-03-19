Банковская система наращивает прибыль. За счет чего

В январе-феврале 2019 года платежеспособные банки получили 8,7 млрд грн чистой прибыли (3,99 млрд грн - за январь-февраль 2018-го). Такие данные приводит Национальный банк Украины.

Доходы банков за отчетный период выросли на 40% до 39,3 млрд грн, тогда как расходы лишь на 28% до 30,6 млрд грн.

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Что способствовало прибыльности банков:

рост чистых процентных доходов банков на 36% до 14,4 млрд грн;

рост чистых комиссионных доходов банков на 20% до 6,4 млрд грн;

положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи на 2,2 млрд грн.

НБУ ожидает, что в текущем году доходность сектора останется на высоком уровне.

Напомним, в 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума.

В 2017 году банки Украины получили 26,472 млрд грн убытков. В 2016 году убытки составили 159,388 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 52,966 млрд грн.