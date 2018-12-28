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28.12.2018, 11:41

Банковский сектор увеличил прибыль в 11 раз - НБУ

Банковский сектор увеличил прибыль в 11 раз - НБУ

По данным НБУ, за 11 месяцев 2018 года банковский сектор получил 20 млрд грн прибыли

За 11 месяцев этого года банковский сектор получил 20 млрд грн прибыли, что в 11 раз больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщила первый заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова в Facebook.

"20 млрд грн. Именно такой результат работы банковской системы за 11 месяцев этого года. В прошлом году этот показатель был в 11 раз меньше. Мы уже где-то говорили, что сектор в этом году получит прибыль, что может стать рекордной за более чем десятилетие. И главное - настоящей", - написала она.

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По прогнозам Рожковой в 2019 году доходность сектора останется высокой.

"Конечно, год еще не закончился, еще возможны различные корректировки, в том числе расходы на формирование резервов, но рост процентного дохода почти на 20%, комиссионного на 25%, свидетельствует о том, что банковский сектор хоть и постепенно, но уверенно восстанавливается", - отметила она.

Зампредседателя сообщила, что с нового года НБУ введет новый инструмент в структуре капитала банков – "вечный" субординированный долг. "Звучит конечно немного пугающе, но поверьте - это действенный и проверенный другими странами инструмент, который позволит увеличить капитализацию, а значит и стабильность банковского сектора", – заключила Рожкова.

Картинка - Facebook Катерины Рожковой

По прогнозам Нацбанка, по результатам 2018 года банковский сектор станет прибыльным впервые после начала кризиса.

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Теги: НБУ, прибыль, Катерина Рожкова
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