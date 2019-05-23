Банкротство банка Хрещатик: Верховный суд поставил точку

Верховный суд Украины 16 мая 2019 года восстановил юридический факт неплатежеспособности банка Хрещатик. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как говорится в сообщении, Верховный суд отменил решения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций, принятых не в пользу НБУ. "Таким образом, юридический факт неплатежеспособности банка Хрещатик восстановлен", - подчеркивают в Нацбанке.

Также в сообщении уточняют, что ВС направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В НБУ напоминают, что клиенты Хрещатика в июле 2016 года обратились в суд с иском к регулятору, в котором просили признать противоправным и отменить постановление НБУ о признании банка неплатежеспособным. Суды трех инстанций удовлетворили этот иск. Одним из аргументов для принятия этих решений стало то, что банк находился в категории проблемных только один день. "Однако суды проигнорировали тот факт, что банк был выведен с рынка из-за нарушения нормативов НБУ", - подчеркивают в Нацбанке.

Не согласившись с такими решениями судов, НБУ в октябре 2017 года обратился в Верховный суд Украины с заявлением об их пересмотре, которое 16 мая 2019 года суд высшей инстанции частично удовлетворил.

Напомним, 28 марта шестой апелляционный админсуд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции об отмене ликвидации банка Хрещатик. Фонд гарантирования вкладов приостановил выплаты вкладчикам ликвидированного банка Хрещатик.

Ранее сообщалось, что за несколько месяцев до признания банка Хрещатик неплатежеспособным из него вывели 2,3 млрд грн, большинство из которых перевели на счета связанных с банком лиц.