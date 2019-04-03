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03.04.2019, 14:31

Суд отменил ликвидацию банка Хрещатик. Ему могут вернуть лицензию

Суд отменил ликвидацию банка Хрещатик. Ему могут вернуть лицензию

ФГВФЛ приостановил выплаты вкладчикам ликвидированного банка Хрещатик

Шестой апелляционный административный суд 28 марта оставил в силе решение суда предыдущей инстанции об отмене ликвидации банка Хрещатик. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

Чтобы сохранить активы банка и их стоимость, а также для защиты прав вкладчиков и кредиторов банка ФГВФЛ продлил полномочия ликвидатора банка Хрещатик Марины Славкиной до принятия Кассационным админсудом в составе Верховного Суда окончательного решения по делу или согласования Нацбанком новых руководителей банка и выдачи ему лицензии.

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Кроме того, Фонд решил приостановить выплаты вкладчикам гарантированной суммы возмещения.

Ранее Высший суд подтвердил незаконность ликвидации банка Хрещатик

НБУ отнес Хрещатик к категории неплатежеспособных банков в апреле 2016 года, а 2 июня 2016 года по предложению Фонда гарантирования вкладов регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка. С 2017 года суды разных инстанций признали эти действия регулятора и ФГВФЛ незаконными.

ФГВФЛ сообщал, что за несколько месяцев до признания банка Хрещатик неплатежеспособным из него вывели 2,3 млрд грн, большинство из которых перевели на счета связанных с банком лиц.

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Теги: НБУ, банк хрещатик, ликвидация банка
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