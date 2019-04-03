Суд отменил ликвидацию банка Хрещатик. Ему могут вернуть лицензию

Шестой апелляционный административный суд 28 марта оставил в силе решение суда предыдущей инстанции об отмене ликвидации банка Хрещатик. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

Чтобы сохранить активы банка и их стоимость, а также для защиты прав вкладчиков и кредиторов банка ФГВФЛ продлил полномочия ликвидатора банка Хрещатик Марины Славкиной до принятия Кассационным админсудом в составе Верховного Суда окончательного решения по делу или согласования Нацбанком новых руководителей банка и выдачи ему лицензии.

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Кроме того, Фонд решил приостановить выплаты вкладчикам гарантированной суммы возмещения.

Ранее Высший суд подтвердил незаконность ликвидации банка Хрещатик.

НБУ отнес Хрещатик к категории неплатежеспособных банков в апреле 2016 года, а 2 июня 2016 года по предложению Фонда гарантирования вкладов регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка. С 2017 года суды разных инстанций признали эти действия регулятора и ФГВФЛ незаконными.

ФГВФЛ сообщал, что за несколько месяцев до признания банка Хрещатик неплатежеспособным из него вывели 2,3 млрд грн, большинство из которых перевели на счета связанных с банком лиц.

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