Безналичные пенсии. В Укрпочте раскритиковали идею НБУ и предложили решение

Глава Укрпочты Игорь Смелянский раскритиковал предложение Национального банка (НБУ) выплачивать пенсии в безналичной форме для недопущения распространения коронавируса. Об этом он написал в Facebook.

Смелянский утверждает, что банки есть в 6% населенных пунктов страны, поэтому пенсионерам, которые живут в селах, нужно ехать в райцентры, чтобы снять деньги с карт.

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“37% украинцев не имеют банковских счетов, а это значит, что и возможности получить пенсии, денежные выплаты или переводы на карту для них не представляются возможными”, - добавляют в пресс-службе Мининфраструктуры.

Компания сообщила, что на время карантина делает бесплатной услугу "С карты домой", позволяющую отправить родным деньги с карточного счета через Укрпочту.

“Любой может прислать деньги со своего карточного счета, а почтальоны Укрпочты отдадут наличные вашему адресату прямо в руки. На эти деньги человек сможет, если есть желание, заказать продукты у наших почтальонов, которые они доставят также бесплатно”, - сказано в сообщении.

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Ранее сегодня Нацбанк предложил перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и других соцвыплат в безналичную форму для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. С этой инициативой регулятор обратился к Кабмину и местным властям.