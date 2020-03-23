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Карантин. НБУ предлагает не выплачивать зарплаты и пенсии наличкой

Карантин. НБУ предлагает не выплачивать зарплаты и пенсии наличкой
23.03.2020, 11:35

Нацбанк предложил выплачивать зарплаты, пенсии и другие соцвыплаты в безналичной форме

Национальный банк (НБУ) предлагает перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и других соцвыплат в безналичную форму для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Наличные потенциально могут быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности", - говорится в сообщении.

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Нацбанк обратился к Кабинету министров и органам местного самоуправления с предложением перевести все организации, предприятия, физлиц на осуществление этих платежей исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них карточками.

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Кучук Марина
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НБУ безналичные операции коронавирус карантин в украине
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