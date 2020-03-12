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Карантин: НБУ будет обеззараживать деньги, банки работают в обычном режиме

Карантин: НБУ будет обеззараживать деньги, банки работают в обычном режиме
12.03.2020, 13:49

В Нацбанке заявили, что банковская система готова к карантину и работает в обычном режиме

Банковская система готова к карантину и возможному повышению спроса на наличные, сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

Все банки и их отделения будут работать в обычном режиме. Сейчас у них достаточно средств для обслуживания клиентов, отметил регулятор.

При необходимости НБУ готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы, регулярное пополнение банкоматов и сглаживание валютных колебаний.

Кроме того, Нацбанк намерен обеззараживать банкноты в хранилищах, если в этом будет потребность. И советует гражданам отдавать предпочтение дистанционному (онлайн) банкингу вместо визитов в отделения.

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Кучук Марина
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НБУ банки карантин коронавирус
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