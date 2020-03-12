Карантин: НБУ будет обеззараживать деньги, банки работают в обычном режиме

Банковская система готова к карантину и возможному повышению спроса на наличные, сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

Все банки и их отделения будут работать в обычном режиме. Сейчас у них достаточно средств для обслуживания клиентов, отметил регулятор.

При необходимости НБУ готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы, регулярное пополнение банкоматов и сглаживание валютных колебаний.

Кроме того, Нацбанк намерен обеззараживать банкноты в хранилищах, если в этом будет потребность. И советует гражданам отдавать предпочтение дистанционному (онлайн) банкингу вместо визитов в отделения.

Читайте также: Карантин обвалил гривню. Будет ли доллар по 30 и как долго продлится паника

Читайте также: Финансовый кризис и Украина. Как не повторить ошибок прошлого, которые стоили 500 млрд