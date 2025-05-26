Bild: Немецкий банк заблокировал счет Шредера за регулярные выплаты от Nord Stream 2 AG

Фото: Герхард Шредер / EPA

Ганноверский банк Sparkasse Hannover заблокировал счет бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за получения переводов от оператора газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники.

После завершения канцлерской каденции в 2005 году Шредер начал работу в структурах, связанных с российским энергетическим сектором.

Доныне он является председателем правления швейцарской компании Nord Stream 2 AG – оператора газопровода "Северный поток-2".

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По информации немецкого издания, Nord Stream 2 AG перечисляла ему около 200 000 евро каждые полгода. Деньги обычно поступали через банки в Люксембурге в его родной город Ганновер.

Блокирование счета Шредера состоялось в середине 2024 года. Причиной этого Sparkasse Hannover называет опасения санкций США, которые могут быть применимы, если банк продолжит пополнять его счет.

В Sparkasse Hannover отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на банковскую тайну. Шредер сейчас не обжалует действия банка в судебном порядке.

С 2005 года Шредер собрал десятки миллионов евро благодаря своей деятельности для российских государственных компаний. К этому добавились гонорары за консультации, доходы от продаж книг и гонорары оратора до 70 000 евро за выступление на сцене.