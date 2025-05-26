Bild: Німецький банк заблокував рахунок Шредера за регулярні виплати від Nord Stream 2 AG

Фото: Герхард Шредер / EPA

Ганноверський банк Sparkasse Hannover заблокував рахунок колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера за отримання переказів від оператора газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє видання Bild із посиланням на власні джерела.

Після завершення канцлерської каденції у 2005 році Шредер почав працювати у структурах, пов’язаних із російським енергетичним сектором.

Дотепер він є головою правління швейцарської компанії Nord Stream 2 AG – оператора газопроводу "Північний потік-2".

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За інформацією німецького видання, Nord Stream 2 AG перераховувала йому близько 200 000 євро кожні пів року. Гроші зазвичай надходили через банки у Люксембурзі до його рідного міста Ганновера.

Блокування рахунку Шредера відбулося всередині 2024 року. Причиною цього Sparkasse Hannover називає побоювання санкцій США, які можуть бути застосовані, якщо банк продовжить поповнювати його рахунок.

У Sparkasse Hannover відмовились коментувати ситуацію, посилаючись на банківську таємницю. Шредер наразі не оскаржує дії банку в судовому порядку.

З 2005 року Шредер зібрав десятки мільйонів євро завдяки своїй діяльності для російських державних компаній. До цього додалися гонорари за консультації, доходи від продажу книг і гонорари оратора до 70 000 євро за виступ на сцені.