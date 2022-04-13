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Более 100 млн грн: monobank сообщил об убытках

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 10:37
Более 100 млн грн: monobank сообщил об убытках - Фото
Фото: Monobank/ Facebook

Украинский банк monobank получил убытки по результатам первого квартала 2022 года. Сумма убытков составляет более 100 млн грн. Об этом сообщил в Telegram соучредитель monobank Олег Гороховский.

Он отметил, что финансовая отчетность за первый квартал была отправлена в Нацбанк ​​13 апреля.

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По данным Гороховского, для банка январь был очень прибыльным, февраль закрыт с небольшим плюсом, а март был убыточным.

"Суммарный результат квартала – убыток 109,6 млн грн, в т.ч. – 548,2 млн грн – убытки марта", – написал он.

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Наталия Софиенко
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Monobank украинские банки убытки банков
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