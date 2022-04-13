Более 100 млн грн: monobank сообщил об убытках

Украинский банк monobank получил убытки по результатам первого квартала 2022 года. Сумма убытков составляет более 100 млн грн. Об этом сообщил в Telegram соучредитель monobank Олег Гороховский.

Он отметил, что финансовая отчетность за первый квартал была отправлена в Нацбанк ​​13 апреля.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

По данным Гороховского, для банка январь был очень прибыльным, февраль закрыт с небольшим плюсом, а март был убыточным.

"Суммарный результат квартала – убыток 109,6 млн грн, в т.ч. – 548,2 млн грн – убытки марта", – написал он.

Государственный ПриватБанк с 1 мая 2022 года закрывает свою бонусную программу Бонус+.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.