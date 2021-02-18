Большая чистка. В НБУ подсчитали сколько сотрудников уволили банки в коронакризисный год
Количество штатного персонала в государственных и коммерческих банках сократилось на 5 000 человек до 128 000 за 2020 год. Данные приводит Национальный банк Украины в обзоре банковского сектора за февраль 2021 года.
Согласно данным НБУ в период 2017-2019 годов численность сотрудников в банковском секторе Украины колебалась в пределах 135 000 – 133 000 человек.
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Наиболее существенное сокращение персонала в 2020 году произошло в банках с иностранным капиталом – уволены 3 400 человек.
Государственные банки (за исключением ПриватБанка) потеряли 1 100 сотрудников. ПриватБанк – 600 сотрудников.
Численность персонала в коммерческих банках увеличилась за 2020 год – на 200 сотрудников.
Сокращение персонала в государственных банках произошло из-за закрытия более 800 региональных отделений.
- 19 января 2021 года НБУ сообщил, что в 2020 году банки закрыли 868 отделений в Украине. Наибольшее количество отделений за год закрыл Ощадбанк - 490, осталось – 1837. На втором месте ПриватБанк - минус 211 отделений, сталось –1717. Райффайзен Банк Аваль сократил 100 отделений. Сейчас их действует 396. У Альфа-Банка стало на 39 отделений меньше, всего осталось – 218. У ТАСкомбанка и Сбербанка по минус 16 отделений.
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