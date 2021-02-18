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Большая чистка. В НБУ подсчитали сколько сотрудников уволили банки в коронакризисный год

18.02.2021, 16:22
Большая чистка. В НБУ подсчитали сколько сотрудников уволили банки в коронакризисный год - Фото
Фото: depositphotos.com

Количество штатного персонала в государственных и коммерческих банках сократилось на 5 000 человек до 128 000 за 2020 год. Данные приводит Национальный банк Украины в обзоре банковского сектора за февраль 2021 года.  

Согласно данным НБУ в период 2017-2019 годов численность сотрудников в банковском секторе Украины колебалась в пределах 135 000 – 133 000 человек.

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Наиболее существенное сокращение персонала в 2020 году произошло в банках с иностранным капиталом – уволены 3 400 человек.

Государственные банки (за исключением ПриватБанка) потеряли 1 100 сотрудников. ПриватБанк – 600 сотрудников.

Численность персонала в коммерческих банках увеличилась за 2020 год – на 200 сотрудников.

Сокращение персонала в государственных банках произошло из-за закрытия более 800 региональных отделений.

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Роман Брыль
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увольнение Национальный банк Украины банковский сектор
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