Никаких лиц: у самой дорогой купюры в мире новый дизайн - фото

Национальный банк Швейцарии представил новый дизайн купюры в 1000 швейцарских франков.
В нем отказались от портрета историка и культуролога Якоба Буркхарда, как и от изображения других известных личностей.
Для банкноты выбрали тему коммуникаций в рамках концепции "Многогранная Швейцария", которая отражает важные отрасли промышленности страны.
The new 1000-franc note https://t.co/6uxJJogGIM pic.twitter.com/eMyeenD0Od— Swiss National Bank (@SNB_BNS_en) 5 березня 2019 р.
Обновленная тысячефранковая купюра будет введена в обращение 13 марта.
Она считается самой дорогой в мире по номинальной стоимости. По данным регулятора, 40% швейцарцев использовали ее как минимум один раз за последние 2 года.
Напомним, Европейский центральный банк прекратил печать банкнот номиналом €500, выпущенных в 2002 году.