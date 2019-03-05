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05.03.2019, 19:19

Никаких лиц: у самой дорогой купюры в мире новый дизайн - фото

Никаких лиц: у самой дорогой купюры в мире новый дизайн - фото

Обновленная банкнота в 1000 швейцарских франков появится в обращении 13 марта

Национальный банк Швейцарии представил новый дизайн купюры в 1000 швейцарских франков.

В нем отказались от портрета историка и культуролога Якоба Буркхарда, как и от изображения других известных личностей.

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Для банкноты выбрали тему коммуникаций в рамках концепции "Многогранная Швейцария", которая отражает важные отрасли промышленности страны.

Обновленная тысячефранковая купюра будет введена в обращение 13 марта.

Она считается самой дорогой в мире по номинальной стоимости. По данным регулятора, 40% швейцарцев использовали ее как минимум один раз за последние 2 года.

Напомним, Европейский центральный банк прекратил печать банкнот номиналом €500, выпущенных в 2002 году.

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Теги: банкнота, нацбанк швейцарии
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