БТА-Банк в Украине покупает крупный бизнесмен из Беларуси. Что о нем известно

Покупателем контрольного пакета украинской "дочки" БТА-Банка стал беларуский бизнесмен Николай Воробей. Имя покупателя названо в опубликованном решении Антимонопольного комитета Украины.

Воробей владеет в Беларуси компаниями по оптовой торговле нефтепродуктами Интерсервис и Нефтебитумный завод, а также Абсолютбанком и рядом других компаний. Является совладельцем Бремино Групп – оператором особой экономической зоны Бремино-Орша.

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По данным беларуских СМИ, партнерами по бизнесу Николая Воробья являются Алексей Олексин и Александр Зайцев, все они пользуются благосклонностью Александра Лукашенко.

У Николая Воробья есть активы в Украине. В начале 2019 года принадлежащий ему Нефтебитумный завод приобрел контрольный пакет в украинском нефтепродуктопроводе ПрикарпатЗападтранс у швейцарской International Trading Partners AG.

Собственником последней, указан гражданин Германии Анатолий Шефер. Параллельно он также является директором еще одной швейцарской компании ITC Industry Trading Company SA. СМИ связывали Шефера с окружением Виктора Медведчука. В марте 2016 года International Trading Partners AG купила нефтепродуктопровод у российской госкомпании Транснефть.

В 2018 году Нефтебитумный завод принимал участие в приватизации Центрэнерго. Но конкурс был признан несостоявшимся.

Николай Воробей родился в Украине и окончил Киевский национальный университет им. Шевченко. Остался жить в Беларуси после службы в армии в 1985-87 годах.

Антимонопольный комитет 23 ноября выдал разрешение на покупку более 50% АТ БТА-Банк гражданину Беларуси, не называя его имени.

БТА Банк основан в 1992 году. На начало 2020 года акционером банка являлся казахский бизнесмен Кенес Ракишев, которому принадлежит 100% уставного капитала банка через БТА Банк Казахстан. По данным НБУ, на 1 января 2020 года по размеру активов БТА Банк занимал 71-е место (385,6 млн грн) среди действующих 74 банков в Украине.

12 апреля 2019 года Антимонопольный комитет разрешил беларускому Нефтебитумному заводу купить 51% нефтепродуктопровода ПрикарпатЗападтранс, не дождавшись информации от Службы безопасности Украины о конечных собственниках завода.

26 ноября Национальный банк Украины получил от гражданина Беларуси пакет документов на согласование покупки БТА-Банка.

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Роман Брыль

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