Бывший глава Самборского района попался на махинациях в Ощадбанке

Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове разоблачена организованная преступная группа из числа работников банка, подозреваемых в махинациях с банковскими карточками клиентов. Об этом 21 января сообщили управление СБУ во Львовской области и Львовская областная прокуратура.

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Управляющему филиалу, заведующему сектором розничного бизнеса и заведующему сектором кассовых операций сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины (осуществление несанкционированных изменений информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенных лицами, имеющими право доступа к ней).

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов они получали несанкционированный доступ к счетам жителей временно оккупированных областей, которые имели сбережения в банках на подконтрольной Украине территории.

Имея данные клиентов, работники банка без их ведома перевыпустили около 50 платежных карт, а потом сняли со счетов и присвоили более 5 млн гривен.

По данным ZAXID.NET, речь идет о работниках филиала Ощадбанка в Самборе, а одним из подозреваемых в организации схемы оказался экс-глава Самборской райгосадминистрации Андрей Жепко.

Жепко возглавлял Самборскую РГА около полугода – с декабря 2019 по май 2020 года. Во время пребывания в должности в разгар связанного с ковидом карантина он взял отпуск и улетел с семьей на отдых в Египет.

После увольнения из РГА работает в отделении государственного Ощадбанка в Самборе. Ранее работал редактором "Самборской газеты", был депутатом Самборского горсовета предыдущего созыва от "Народного контроля".