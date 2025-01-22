Колишній голова Самбірського району попався на махінаціях в Ощадбанку

Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові викрили організовану злочинну групу з числа працівників банку, які підозрюються у махінаціях з банківськими картками клієнтів. Про це 21 січня повідомили управління СБУ у Львівській області та Львівська обласна прокуратура.

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Керуючому філії, завідувачу сектору роздрібного бізнесу та завідувачці сектору касових операцій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 КК України (здійснення несанкціонованих змін інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинених особами, які мають право доступу до неї).

За даними слідства, протягом 2023-2024 років вони отримували несанкціонований доступ до рахунків мешканців тимчасово окупованих областей, які мали заощадження у банках на підконтрольній Україні території.

Маючи дані клієнтів, працівники банку без їх відома перевипустили близько 50 платіжних карток, а потім зняли з рахунків та привласнили понад 5 млн гривень.

За даними ZAXID.NET, йдеться про працівників філії Ощадбанку у Самборі, а одним із підозрюваних в організації схеми виявився ексголова Самбірської райдержадміністрації Андрій Жепко.

Жепко очолював Самбірську РДА близько пів року – з грудня 2019 до травня 2020 року. Під час перебування на посаді в розпал пов’язаного із ковідом карантину він взяв відпустку і полетів з сім’єю на відпочинок до Єгипту.

Після звільнення з РДА працює у відділенні державного Ощадного банку у Самборі. Раніше працював редактором "Самбірської газети", був депутатом Самбірської міськради попереднього скликання від "Народного контролю".