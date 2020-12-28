Бывший сотрудник Сбербанка будет отвечать за платежные системы в НБУ
Национальный банк Украины по результатам открытого отбора назначил Андрея Поддерегина главой Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Что будет входить в сферу полномочий Поддерегина:
- сфера регулирования деятельности платежных систем и систем расчетов и безналичных расчетов;
- развитие НПС "ПРОСТІР" и системы удаленной идентификации BankID;
- надзор (оверсайт) за платежными системами с учетом международных стандартов;
- методологическое обеспечение вопросов регулирования расчетов, создания и деятельности платежных систем в Украине;
- содействие развитию инновационных платежных инструментов и сервисов и популяризация безналичных расчетов.
Департамент платежных систем и инновационного развития входит в блок "Платежные системы и денежное обращение". Он подчиняется заместителю главы НБУ Алексею Шабану, который был назначен на должность в августе 2020 года.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии