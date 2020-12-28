Бывший сотрудник Сбербанка будет отвечать за платежные системы в НБУ

Национальный банк Украины по результатам открытого отбора назначил Андрея Поддерегина главой Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Что будет входить в сферу полномочий Поддерегина:

- сфера регулирования деятельности платежных систем и систем расчетов и безналичных расчетов;

- развитие НПС "ПРОСТІР" и системы удаленной идентификации BankID;

- надзор (оверсайт) за платежными системами с учетом международных стандартов;

- методологическое обеспечение вопросов регулирования расчетов, создания и деятельности платежных систем в Украине;

- содействие развитию инновационных платежных инструментов и сервисов и популяризация безналичных расчетов.

Департамент платежных систем и инновационного развития входит в блок "Платежные системы и денежное обращение". Он подчиняется заместителю главы НБУ Алексею Шабану, который был назначен на должность в августе 2020 года.

Андрей Поддерьогин почти 30 лет работает в украинском банковском секторе. Его профессиональная деятельность связана с развитием безналичных расчетов, платежных систем и карточных продуктов в ряде крупных банков Украины – Сбербанк (2009 – 2020), Проминвестбанк (1996 – 2009), ИНКО (1991 – 1996).

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Юрий Тарасовский

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