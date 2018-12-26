Через фиктивные фирмы из Инвестбанка вывели около 200 млн грн

Из неплатежеспособного Инвестбанка путем предоставления кредитов предприятиям с признаками фиктивности было выведено около 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования в кладов физических лиц (ФГВФЛ).

Как говорится в сообщении, во время осуществления временной администрации было выявлено, что Инвестбанком был выдан ряд кредитов предприятиям, которые имеют признаки фиктивности, поскольку все они имеют небольшие обороты, незначительный уставный капитал и не имеют активов.

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В обеспечение кредитных договоров переданы неликвидные земельные участки сельскохозяйственного назначения на территории Киевской области, оценка которых является значительно завышенной. Все эти предприятия связаны между собой, о чем свидетельствуют договоры перевода долга с одного предприятия на другое, сотрудничество с одинаковыми партнерами и контрагентами, и обеспечения кредита одинаковыми имущественными поручителями.

В частности, одному ООО был предоставлен кредит, который в 13 раз превышал годовой оборот его денежных средств. Еще одному предприятию, в штате которого работает только один человек, была открыта возобновляемая кредитная линия в размере $400 тыс. Общая задолженность таких предприятий перед банком составляет около 200 млн грн.

Кроме этого, было обнаружено, что уже после отнесения регулятором Инвестбанка к категории проблемных, его должностными лицами было заключено 11 договоров добровольного страхования имущества и страхования ответственности перед третьими лицами с СК Доминант.

Во время временной администрации представитель ФГВФЛ обратился к страховой компании с требованием о прекращении этих сомнительных договоров и возврате уплаченных средств, однако компания на то время уже фактически исчезла. Ее должностные лица не отвечали на телефонные звонки и письменную корреспонденцию. Это указывает на то, что страховая компания является фиктивным образованием и использовалась с целью вывода из банка более полумиллиона гривен.

Кроме того, почти 2 млн грн были выведены из банка путем заключения договоров о предоставлении консультационных услуг с физическими лицами-предпринимателями.

Согласно условиям этих договоров, банку якобы были предоставлены услуги по привлечению клиентов-юридических лиц, анализа рынка для открытия отделений, разработки стратегии развития и т.п., однако единственным подтверждением этих услуг являются акты приема-передачи без даты. Никаких отчетов, детальных объяснений или документальных подтверждений о предоставленных услугах в банке не обнаружено.

Общая сумма акцептованных требований кредиторов ПАО Инвестбанк составляет 206,58 млн грн. Вкладчикам банка по состоянию на 1 декабря 2018 года выплачено 90,2 млн грн, что составляет 96,7% от суммы обязательств перед ними.

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Национальный банк Украины признал ПАО КБ Инвестбанк неплатежеспособным 15 декабря 2016 года из-за того, что его акционеры не изменили размер уставного капитала банка по требованиям законодательства (120 млн грн).

Балансовая стоимость активов, включенных в ликвидационную массу, составляет 445, 010 млн грн. Оценочная стоимость активов, которая была определена независимыми оценщиками, больше чем вдвое ниже суммы, указанной в бухгалтерской документации. Более 80% объема ликвидационной массы - кредитный портфель юридических лиц, оценочная стоимость которого почти в четыре раза меньше, чем "на бумаге".

Напомним, владельцы и должностные лица ПАО КБ Стандарт в период 2013-2015 гг. незаконно вывели из финучреждения более 900 млн грн.