Черновицкая область снизит до 0% ставку по государственной ипотеке єОселя для военных

В Черновицкой области кредиты на жилье для военных будут беспроцентными

Фото: depositphotos.com

Черновицкая областная государственная администрация подписала договор с ПриватБанком о компенсации процентов на приобретение жилья по государственной программе єОселя, сообщила пресс-служба банка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По условиям программы для военных, правоохранителей и членов их семей процентная ставка в размере 3% будет полностью компенсирована за счет областного бюджета.

Для ветеранов войны и членов их семей, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, семей погибших ветеранов войны и для погибших защитников и защитниц Украины процентная ставка снижена с 7% до 4% годовых.

В 2024 году в Черновицкой области из областного бюджета на дополнительную компенсацию процентов по программе єОселя выделено 4 млн грн.

Через ПриватБанк украинцы уже получили более 2530 кредитов на сумму более 3,5 млрд грн. Каждый третий ипотечный кредит по программе єОселя украинцы оформляют в ПриватБанке, а общая доля ПриватБанка по количеству выданных кредитов составляет 30%.

Справка Программа єОселя стартовала в октябре 2022 года. Реализуют программу Минэкономики совместно с Минцифрой и ЧАО "Укрфинжилье". Банками-партнерами являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Sense Bank. Воспользоваться программой доступного кредитования теперь могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие улучшить его условия. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий – участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан – ставка ипотеки составляет 7%. Программа єОселя стартовала в октябре 2022 года. Реализуют программу Минэкономики совместно с Минцифрой и ЧАО "Укрфинжилье". Банками-партнерами являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Sense Bank. Воспользоваться программой доступного кредитования теперь могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие улучшить его условия. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий – участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан – ставка ипотеки составляет 7%.