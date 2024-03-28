Черновицкая область снизит до 0% ставку по государственной ипотеке єОселя для военных
Черновицкая областная государственная администрация подписала договор с ПриватБанком о компенсации процентов на приобретение жилья по государственной программе єОселя, сообщила пресс-служба банка.
По условиям программы для военных, правоохранителей и членов их семей процентная ставка в размере 3% будет полностью компенсирована за счет областного бюджета.
Для ветеранов войны и членов их семей, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, семей погибших ветеранов войны и для погибших защитников и защитниц Украины процентная ставка снижена с 7% до 4% годовых.
В 2024 году в Черновицкой области из областного бюджета на дополнительную компенсацию процентов по программе єОселя выделено 4 млн грн.
Через ПриватБанк украинцы уже получили более 2530 кредитов на сумму более 3,5 млрд грн. Каждый третий ипотечный кредит по программе єОселя украинцы оформляют в ПриватБанке, а общая доля ПриватБанка по количеству выданных кредитов составляет 30%.
- В феврале 2024 года такой же договор ПриватБанк подписал со Львовской областью.
- По состоянию на февраль 2024 года по программе єОселя взяли кредиты более 7200 семей – на общую сумму 11 млрд грн. Большинство из них – представители профессий, которым выдают льготную ипотеку под 3%: военные, учителя, медики.