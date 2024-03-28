Чернівецька область знизить до 0% ставку за державною іпотекою єОселя для військових

У Чернівецькій області кредити на житло для військових будуть безвідсотковими

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Чернівецька обласна державна адміністрація підписала договір з ПриватБанком про компенсацію відсотків на придбання житла за державною програмою єОселя, повідомила пресслужба банку.

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За умовами програми для військових, правоохоронців та членів їхніх сімей відсоткова ставка у розмірі 3% буде повністю компенсована коштом обласного бюджету.

Для ветеранів війни та членів їхніх сімей, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих ветеранів війни та для загиблих захисників і захисниць України відсоткову ставку знижено з 7% до 4% річних.

У 2024 році у Чернівецькій області з обласного бюджету на додаткову компенсацію відсотків за програмою єОселя виділено 4 млн грн.

Через ПриватБанк українці вже отримали більш ніж 2530 кредитів на суму понад 3,5 млрд грн. Кожний третій іпотечний кредит за програмою єОселя українці оформлюють у ПриватБанку, а загальна частка ПриватБанку за кількістю виданих кредитів становить 30%.

Довідка Програма єОселя стартувала у жовтні 2022 року. Реалізують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами є: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank. Скористатися програмою доступного кредитування тепер можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або бажають покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, учителів, медиків та вчених пільгова ставка становить 3% річних. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%. Програма єОселя стартувала у жовтні 2022 року. Реалізують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами є: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank. Скористатися програмою доступного кредитування тепер можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або бажають покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, учителів, медиків та вчених пільгова ставка становить 3% річних. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%.