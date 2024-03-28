Чернівецька область знизить до 0% ставку за державною іпотекою єОселя для військових
Чернівецька обласна державна адміністрація підписала договір з ПриватБанком про компенсацію відсотків на придбання житла за державною програмою єОселя, повідомила пресслужба банку.
За умовами програми для військових, правоохоронців та членів їхніх сімей відсоткова ставка у розмірі 3% буде повністю компенсована коштом обласного бюджету.
Для ветеранів війни та членів їхніх сімей, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих ветеранів війни та для загиблих захисників і захисниць України відсоткову ставку знижено з 7% до 4% річних.
У 2024 році у Чернівецькій області з обласного бюджету на додаткову компенсацію відсотків за програмою єОселя виділено 4 млн грн.
Через ПриватБанк українці вже отримали більш ніж 2530 кредитів на суму понад 3,5 млрд грн. Кожний третій іпотечний кредит за програмою єОселя українці оформлюють у ПриватБанку, а загальна частка ПриватБанку за кількістю виданих кредитів становить 30%.
- У лютому 2024 року такий самий договір ПриватБанк підписав зі Львівською областю.
- Станом на лютий 2024 року за програмою "єОселя" взяли кредити понад 7200 родин – на загальну суму 11 млрд грн. Більшість із них представники професій, котрим видають пільгову іпотеку під 3%: військові, вчителі, медики.