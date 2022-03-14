Citigroup сворачивает операции в РФ. Ожидает убытки до $5 млрд

Американский инвестбанк Citigroup сокращает свое присутствие в РФ и не будет брать новых клиентов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление банка.

Citigroup владеет активами в РФ на $10 млрд, и это больше, чем у любого другого американского банка в стране. Ранее Citigroup предупреждал, что может потерять до половины этой суммы после выхода с рынка.

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В понедельник Citigroup отказался комментировать финансовые последствия решения сократить операции в РФ.

Citigroup планировал выйти из потребительского бизнеса в России еще до военного вторжения Москвы в Украину. На прошлой неделе компания заявила, что ограничивает ведение этого направления бизнеса и придерживается плана по продаже франшизы.

"Теперь мы решили расширить рамки этого процесса выхода, включив в него другие направления бизнеса, и продолжать сокращать наши оставшиеся операции и риски", — цитирует агентство Эдварда Скайлера, исполнительного вице-президента по международным делам Citigroup.

По информации Reuters, банк откажется от своих институциональных клиентов и клиентов по управлению активами в России.

Для полного выхода Citigroup с РФ потребуется некоторое время, чтобы завершить текущие банковские и финансовые операции.

Действия Citigroup последовали за похожими решениями инвестбанков JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group, которые на прошлой неделе заявили, что сворачивают свои операции в России и не начинают там новый бизнес. Европейские кредиторы, такие как Deutsche Bank, сделали аналогичные шаги.

10 марта Goldman Sachs первым из крупных банков Уолл-стрит заявил об уходе из РФ.

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Роман Брыль

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