Goldman Sachs, первый из крупных банков Уолл-стрит, уходит из РФ
Goldman Sachs Group прекращает свои операции в России и уходит из страны. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение банка, разосланное по электронной почте.
"Goldman Sachs сворачивает свой бизнес в России в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями", — говорится в сообщении банка.
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Goldman Sachs стал первым крупным банком Уолл-Стрит, покинувшим РФ после ее вторжения в Украину, уточняют в агентстве.
В конце 2021 года общий кредитный риск компании в России составлял $650 млн, большая часть которых была связана с несуверенными контрагентами или заемщиками, добавляет агентство Bloomberg.
После ухода из РФ Goldman Sachs продолжит некоторое время торговать корпоративными долговыми обязательствами, привязанными к стране.
"В нашей роли маркет-мейкера, стоящего между покупателями и продавцами, мы помогаем нашим клиентам снизить их риск по российским ценным бумагам, которые торгуются на вторичном рынке, не стремясь к спекуляциям", — говорится в заявлении инвестбанка.
Goldman Sachs уже перевел часть своего московского персонала в Дубай.
- 4 марта министр финансов Сергей Марченко призвал все крупнейшие банки и инвестиционные фонды мира прекратить любое сотрудничество с Россией и Беларусью.
- 9 марта международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило о приостановке коммерческой деятельности в России.
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