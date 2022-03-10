Goldman Sachs, первый из крупных банков Уолл-стрит, уходит из РФ

Goldman Sachs Group прекращает свои операции в России и уходит из страны. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение банка, разосланное по электронной почте.

"Goldman Sachs сворачивает свой бизнес в России в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями", — говорится в сообщении банка.

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Goldman Sachs стал первым крупным банком Уолл-Стрит, покинувшим РФ после ее вторжения в Украину, уточняют в агентстве.

В конце 2021 года общий кредитный риск компании в России составлял $650 млн, большая часть которых была связана с несуверенными контрагентами или заемщиками, добавляет агентство Bloomberg.

После ухода из РФ Goldman Sachs продолжит некоторое время торговать корпоративными долговыми обязательствами, привязанными к стране.

"В нашей роли маркет-мейкера, стоящего между покупателями и продавцами, мы помогаем нашим клиентам снизить их риск по российским ценным бумагам, которые торгуются на вторичном рынке, не стремясь к спекуляциям", — говорится в заявлении инвестбанка.

Goldman Sachs уже перевел часть своего московского персонала в Дубай.

Goldman Sachs – один их крупнейших инвестиционных банков в США и мире. Банк является финансовым консультантом многих крупных компаний, правительств и богатых семейств, а также главным оператором американского казначейства. Осуществляет для своих клиентов приобретение, продажу, поглощение компаний, консультации, подписание разрешений на инвестирование, торговлю ценными бумагами, частные инвестиционные соглашения, управление активами и т.д.

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Роман Брыль

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