Commerzbank уходит в онлайн: сократит 7000 сотрудников и закроет 400 отделений

Акционеры немецкого Commerzbank недовольны финансовыми показателями банка и настаивают на сокращении рабочих мест и количества филиалов. В рамках программы по сокращению расходов будет уволено 7 000 сотрудников и закрыто 400 отделений, сообщает Bloomberg.

В 2016 году Commerzbank объявил о программе по сокращению расходов, которая предполагала увольнение 7 300 сотрудников. Но за последние четыре года банк сократил штат всего на 3 600 человек. Акционеры назвали результаты программы неудовлетворительными и потребовали возобновить сокращения.

В совете директоров банка половину мест занимают представители профсоюзов, выступающие против массовых увольнений.

Commerzbank готов закрыть 400 филиала и сконцентрироваться на расширении линейки онлайн услуг. Из-за пандемии COVID-19 клиенты активно перешли на онлайн-сервисы банка, что говорит об изменении модели поведения потребителей банковских услуг.

Согласованные детали программы по сокращению расходов Commerzbank обнародует до публикации финансовых показателей за второй квартал 2020 года, сообщает Yahoo Finance со ссылкой на пресс-службу банка.

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