Credit Suisse признал, что помогал богатым клиентам из США прятать деньги от налоговой

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Швейцарская компания Credit Suisse Services AG признала себя виновной в сговоре с целью сокрытия американскими налогоплательщиками более $4 миллиардов от Налоговой службы США (IRS) через не менее чем 475 офшорных счетов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

В рамках соглашения Credit Suisse Services согласилась выплатить более $510 миллионов штрафов и возмещений.

Преступная деятельность продолжалась с января 2010 года до июля 2021 года.

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"Credit Suisse AG, чьими клиентами были лица чрезвычайно высокого и высокого достатка со всего мира, вступил в сговор со своими работниками, американскими клиентами и другими лицами с целью сознательного содействия гражданам США в сокрытии их права собственности и контроля над хранившимися в банке активами и средствами", — говорится в релизе.

Это позволило этим американским клиентам систематически уклоняться от налоговых обязательств США.

В период между 2014 годом и июнем 2023 года незаконная деятельность также осуществлялась в Credit Suisse AG Singapore. В рамках соглашения стороны договорились об отказе от судебного преследования (NPA) в отношении деятельности в Сингапуре.