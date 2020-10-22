Дело на 2,5 млрд. Бывшему замглавы банка Финансы и Кредит сообщили о подозрении

Государственное бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщило о подозрении бывшему заместителю председателя правления банка АО Банк "Финансы и Кредит". Об этом пишет пресс-служба ГБР.

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Бывшего топ-менеджера банка подозревают в растрате чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенной повторно, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины), отмечают в ГБР.

По данным следствия, бывший замглавы банка растратил $113 млн, что составляет 2,5 млрд грн, которые были размещены на счетах иностранных банков.

Подозреваемый передал средства в залог для оффшорной компании под открытие кредитной линии, которая была связана с бенефициарным владельцем банка Финансы и Кредит народным депутатом Украины. По данным следствия к растрате средств зама привлекал именно этот народный депутат (речь идет о Константине Жеваго - ред).

Такие действия привели к тому, что в 2015 году из-за невыполнения обязательств по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка залоговое имущество. Кроме этого действия подозреваемого способствовали началу процедуры ликвидации банка, которая продолжается и в настоящее время.

В рамках уголовного производства по ходатайству следственных ГБР Печерский районный суд города Киева наложил арест на активы трех компаний, которые были задействованы в преступной схеме. В частности арестованы корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости общей стоимость $10 млн.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

10 июня Печерский районный суд Киева разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, которого подозревают в отмывании денег и хищении 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит".

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Наталия Софиенко

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