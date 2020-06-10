Дело на 2,5 млрд. Печерский суд снова разрешил заочный арест Жеваго

Печерский районный суд Киева разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, которого подозревают в отмывании денег и хищении 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит". Об этом Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков.

Кроме того, сегодня этот же суд рассматривает ходатайство об аресте имущества Жеваго.

На прошлой неделе пресс-служба Жеваго сообщала, что Киевский апелляционный суд 25 мая отменил решение об аресте бизнесмена, которое принял Печерский райсуд Киева в начале декабря 2019 года.

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