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Дело на 2,5 млрд. Печерский суд снова разрешил заочный арест Жеваго

Дело на 2,5 млрд. Печерский суд снова разрешил заочный арест Жеваго
10.06.2020, 15:48

Бывшего бенефициара банка Финансы и кредит подозревают в отмывании денег и хищении 2,5 млрд грн финучреждения

Печерский районный суд Киева разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, которого подозревают в отмывании денег и хищении 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит". Об этом Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков.

Кроме того, сегодня этот же суд рассматривает ходатайство об аресте имущества Жеваго.

На прошлой неделе пресс-служба Жеваго сообщала, что Киевский апелляционный суд 25 мая отменил решение об аресте бизнесмена, которое принял Печерский райсуд Киева в начале декабря 2019 года.

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Анна Андреева
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Константин Жеваго Финансы и Кредит Ferrexpo
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