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У Жеваго заявляют, что суд отменил решение о задержании экс-депутата

У Жеваго заявляют, что суд отменил решение о задержании экс-депутата
04.06.2020, 13:57

По заявлению адвоката бизнесмена отменено постановление судьи Печерского райсуда Киева

Киевский апелляционный суд 25 мая отменил решение о задержании и содержании под стражей бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго, которое принял Печерский райсуд Киева в начале декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Жеваго.

"Решением апелляционной инстанции установлено, что Жеваго не находился и не находится в международном розыске, не прятался и не скрывается от органов предварительного расследования и суда, а также то, что отсутствуют правовые основания для взятия Жеваго под стражу", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что по заявлению адвоката бизнесмена отменено постановление судьи Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения в отношении Жеваго в виде содержания под стражей.

"Судья Печерского районного суда Киева, которая приняла ранее это незаконное постановление, находится на скамье подсудимых за вынесение ею заведомо неправосудного решения. Очевидным является факт ее зависимости от следственных ГБР и сотрудников прокуратуры. Очередное заседание по ее делу №757/17434/15 -к состоится 11.06.2020 года в 14:30 в Шевченковском районном суде Киева, приходите и убедитесь", - сказано в заявлении адвоката Жеваго, имя которого не называется.

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Константин Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в парламент в Горишних Плавнях (150-й округ), но проиграл "слуге народа" Алексею Мовчану.

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Юрий Тарасовский
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