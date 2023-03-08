UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дело на 2,6 млрд грн. Суд отменил банкротство компании бывших владельцев ПриватБанка

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 10:05
Дело на 2,6 млрд грн. Суд отменил банкротство компании бывших владельцев ПриватБанка - Фото
Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

Центральный апелляционный хозяйственный суд во вторник, 7 марта, по требованию ПриватБанка отменил постановление о признании банкротом ООО "Монтана-Эстейт" (до 2021 года – Приватофис). Пресс-служба банка заявила, что эта компания должна ему 2,6 млрд грн.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Приватофис создали бывшие менеджеры ПриватБанка в 2005 году. На компанию были записаны права собственности на несколько сотен отделений ПриватБанка по всей Украине.

Она выступала поручителем по кредиту рефинансирования НБУ, который банк получил в 2009 году. В 2017 году Приватофис вышел из банковской группы ПриватБанка, но остался под контролем бывших владельцев. Долг перед НБУ по кредиту рефинансирования был вынужден погасить сам ПриватБанк в 2020 году.

По данным банка, размер кредитной задолженности ООО "Приватофис" перед банком по состоянию на 2021 год составил 2,9 млрд грн.

В 2021 году ПриватБанк инициировал процедуру банкротства Приватофиса, но суд открыл производство по делу по альтернативному заявлению и признал требования банка частично — на сумму 1,6 млрд грн. Несмотря на возражение банка, суд в декабре 2021 года принял решение о признании должника банкротом.

Теперь это постановление отменено, что позволяет банку вернуться к вопросу об увеличении размера кредитных требований.

"Владельцы Приватофиса пытались незаконно избежать уплаты ПриватБанку многомиллиардного долга, манипулируя законодательством и дерзко злоупотребляя полномочиями арбитражного управляющего. Суд принял справедливое решение и не разрешил бывшим владельцам избежать выполнения их законных долговых обязательств", – заявила пресс-служба банка.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПриватБанк банкротство Приватофис долг
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 