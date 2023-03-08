Дело на 2,6 млрд грн. Суд отменил банкротство компании бывших владельцев ПриватБанка

Центральный апелляционный хозяйственный суд во вторник, 7 марта, по требованию ПриватБанка отменил постановление о признании банкротом ООО "Монтана-Эстейт" (до 2021 года – Приватофис). Пресс-служба банка заявила, что эта компания должна ему 2,6 млрд грн.

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Приватофис создали бывшие менеджеры ПриватБанка в 2005 году. На компанию были записаны права собственности на несколько сотен отделений ПриватБанка по всей Украине.

Она выступала поручителем по кредиту рефинансирования НБУ, который банк получил в 2009 году. В 2017 году Приватофис вышел из банковской группы ПриватБанка, но остался под контролем бывших владельцев. Долг перед НБУ по кредиту рефинансирования был вынужден погасить сам ПриватБанк в 2020 году.

По данным банка, размер кредитной задолженности ООО "Приватофис" перед банком по состоянию на 2021 год составил 2,9 млрд грн.

В 2021 году ПриватБанк инициировал процедуру банкротства Приватофиса, но суд открыл производство по делу по альтернативному заявлению и признал требования банка частично — на сумму 1,6 млрд грн. Несмотря на возражение банка, суд в декабре 2021 года принял решение о признании должника банкротом.

Теперь это постановление отменено, что позволяет банку вернуться к вопросу об увеличении размера кредитных требований.

"Владельцы Приватофиса пытались незаконно избежать уплаты ПриватБанку многомиллиардного долга, манипулируя законодательством и дерзко злоупотребляя полномочиями арбитражного управляющего. Суд принял справедливое решение и не разрешил бывшим владельцам избежать выполнения их законных долговых обязательств", – заявила пресс-служба банка.

В феврале 2023 года Верховный Суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим собственникам.

Андрій Водяний

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