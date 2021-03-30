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Дело на $600 млн. Суд Израиля отклонил жалобу израильского банка против ПриватБанка

30.03.2021, 12:37
Дело на $600 млн. Суд Израиля отклонил жалобу израильского банка против ПриватБанка - Фото
Фото: depositphotos.com

Верховный суд Израиля 26 марта отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Израильского Банка Дисконт (ИБД) и подтвердил право ПриватБанка на публичное разбирательство дела судом по существу в полном объеме. Об этом заявили в пресс-службе банка.

"Своим решением Верховный суд Израиля оставил без изменений решение Окружного суда, согласно которому иск ПриватБанка к ИБД должен рассматриваться в полном объеме и не должен быть отклонен или остановлен, вопреки тому, что требовал ИБД", – говорится в сообщении.

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ПриватБанк удовлетворен тем, что, отклонив апелляционную жалобу ИБД, израильский суд в очередной раз вынес решение в его пользу, чем признал важность рассмотрения иска Банка без неоправданных задержек и без привязки к другим делам по его искам, находящимся на разрешении судов Англии и США, которые касаются других убытков, понесенных ПриватБанком в связи с другими мошенническими схемами, чем те, относительно которых был подан иск в Израиле.

Теперь ИБД обязан представить возражения против иска ПриватБанка, чего он до сих пор пытался избежать, и представить объяснения, что произошло с незаконно выведенными из ПриватБанка средствами в размере более $600 млн после их перечисления на банковский счет в ИБД.

В Банке убеждены, что ИБД, бывшим владельцам и другим ответчикам по делу придется ответить за содеянное перед израильским судом, масштаб их мошеннических действий станет известным широкой публике, а ПриватБанк получит соответствующее финансовое возмещение.

  • 18 декабря 2019 года ПриватБанк обратился в Окружной суд г. Тель-Авива, Израиль, с иском к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, одному из крупнейших банков Израиля – Израильскому Банку Дисконт и другим ответчикам. Иск касается заявленной схемы присвоения средств в размере не менее $600 млн, которые были незаконно выведены из ПриватБанка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в ИБД.
  • Окружной суд города Тель-Авива 7 декабря отказал в удовлетворении ходатайства Israel Discount Bank (ИБД).

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Наталия Софиенко
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