Дело ПриватБанка. Глава Совета НБУ призывает стороны к диалогу

Глава Совета Национального банка (НБУ) Богдан Данилишин призвал государство и бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова к конструктивному диалогу в вопросе национализации банка. Об этом он сказал в интервью Главкому.

Данилишин отметил, что судебные издержки государства от судов с Коломойским растут. Только Нацбанк потратил на суды по национализации около 1 млрд грн, говорит глава Совета.

"Это вопрос или судебных решений или других процедур: все зависит от того, что он (Игорь Коломойский - ред.) предложит государству, и какую тактику выберут нынешние владельцы банка… И нужен ли ему ПриватБанк? Возможно, больше нужно защитить свою деловую репутацию? Но это вопрос к Игорю Валерьевичу", - сказал он.

Данилишин добавил, что государство сможет продать ПриватБанк только после завершения всех судебных процессов, а это - три-пять лет, если ни одна из сторон не инициирует мировое соглашение.

Он также отметил, что бывших владельцев Привата видел всего раз в жизни.

"Не буду их защищать. Они сами способны себя защитить. Они в тех условиях (до 2014 года - ред.) действовали так, как все остальные руководители банков, бизнесмены. Даже более инициативно, инновационно и перспективно", - говорит глава Совета НБУ.

По его мнению, высказывания, что "кто-то действует в интересах Коломойского" формируются, возможно, некоторыми членами нынешнего правления НБУ и точно лицами из их окружения.

"Если я критикую (правление НБУ - ред.) - то я являюсь агентом Коломойского? И все, кто критикует НБУ, это тоже агенты Коломойского? А миллионы обманутых вкладчиков банков, которые были ликвидированы… - это тоже агенты Коломойского?", - вопрошает Данилишин.