Дело ПриватБанка: Коломойский не смог заблокировать работу консультантов НБУ

Соломенский районный суд Киева 9 июня оставил без рассмотрения иск Игоря Коломойского к НБУ, ПриватБанку и Министерству финансов. Бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому не удалось заблокировать работу юридических советников и консультантов, сообщает пресс-служба НБУ.
Он пытался признать недействительными и расторгнуть заключенные договоры с компаниями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, Астерс.
Как отметили в НБУ, суд оставил без рассмотрения поданный в декабре 2017 года Коломойским иск из-за непредоставления им обоснований исковых требований.
"Мы приветствуем решение суда. Считаем недопустимым создание препятствий для расследования событий, приведших к многомиллиардной нехватки капитала ПриватБанка и дополнительным расходам для государства на сумму более 155 млрд грн", - прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.
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