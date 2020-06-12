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Дело ПриватБанка: Коломойский не смог заблокировать работу консультантов НБУ

Дело ПриватБанка: Коломойский не смог заблокировать работу консультантов НБУ
12.06.2020, 13:00

Игорю Коломойскому не удалось заблокировать работу юридических советников и консультантов НБУ, ПриватБанка и Минфина

Соломенский районный суд Киева 9 июня оставил без рассмотрения иск Игоря Коломойского к НБУ, ПриватБанку и Министерству финансов. Бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому не удалось заблокировать работу юридических советников и консультантов, сообщает пресс-служба НБУ.

Он пытался признать недействительными и расторгнуть заключенные договоры с компаниями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, Астерс. 

Как отметили в НБУ, суд оставил без рассмотрения поданный в декабре 2017 года Коломойским иск из-за непредоставления им обоснований исковых требований.

"Мы приветствуем решение суда. Считаем недопустимым создание препятствий для расследования событий, приведших к многомиллиардной нехватки капитала ПриватБанка и дополнительным расходам для государства на сумму более 155 млрд грн", - прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

  • Государство привлекло эти компании к финансовому расследованию деятельности бывших владельцев ПриватБанка. Также юридические советники сопровождают судебные процессы по национализации банка в Украине и за рубежом. 
  • В начале 2018 года международная компания Kroll, которая проводила судебный аудит (forensic audit) ПриватБанка подтвердила, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд. Коломойский называл эти обвинения "фейком".

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Юрий Тарасовский
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